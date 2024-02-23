الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مستفيدًا من ضعف الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-2-2024، ليتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0411 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2025.7 دولار للأونصة. وصعد 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.3 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس، لوكالة رويترز: "هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا".

وتابع أن "عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب".

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 898.05 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 965.69 دولار، فيما صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.78 دولار للأوقية لكنها انخفضت 2.6 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3920 جنيها

عيار 21 يسجل 3430 جنيها

عيار 18 يسجل 2940 جنيها

عيار 14 يسجل 2287 جنيها

الجنيه الذهب 27440 جنيها

الذهب يرتفع عالميا:

استكمل الذهب العالمي سلسلة الصعود للجلسة السادسة على التوالي ليحقق المزيد من المكاسب على حساب الدولار الضعيف، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق ليتخطى عقبة محضر اجتماع الفيدرالي بنجاح.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2030 دولار للأونصة وكانت قد سحل أعلى مستوى عند 2034 دولار للأونصة، حيث افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2026 دولار للأونصة.