تشكيل الاتحاد أمام نافباخور.. بنزيما وحمدالله في الهجوم

أعلن المدير الفني مارسيلو جالاردو تشكيلة الاتحاد الرسمية لمواجهة نافباخور الأوزبكي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاءت تشكيلة الاتحاد الرسمية للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: حسن كادش – الموسى – أحمد حجازي – فواز الصقور

الوسط: فيصل الغامدي - فابينهو – نجولو كانتي

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما – أحمد الغامدي

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب استاد مركزي معقل الفريق الأوزبكي، ويحتاج الاتحاد للفوز اليوم على ملعبه بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لدور الـ8.