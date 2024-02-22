الخميس 22 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الاتحاد أمام نافباخور.. بنزيما وحمدالله في الهجوم

بنزيما و حمدالله
بنزيما و حمدالله

أعلن المدير الفني مارسيلو جالاردو تشكيلة الاتحاد الرسمية لمواجهة نافباخور الأوزبكي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

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تشكيل الهلال المتوقع ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

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موعد مباراة اتحاد جدة ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا

وجاءت تشكيلة الاتحاد الرسمية للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: حسن كادش – الموسى – أحمد حجازي – فواز الصقور

الوسط: فيصل الغامدي - فابينهو – نجولو كانتي

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما – أحمد الغامدي

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب استاد مركزي معقل الفريق الأوزبكي، ويحتاج الاتحاد للفوز اليوم على ملعبه بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لدور الـ8.

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