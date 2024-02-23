الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محاضرة فنية أخيرة لـ كولر قبل التحرك لملعب بابا يارا

كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق في الثانية إلا الربع ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في كوماسي قبل التحرك إلى ملعب بابا يارا لخوض مباراة ميدياما.

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ويراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة ميدياما التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشواره نحو التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس: «هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة».

وشدد كولر على عدم وجود أي أعذار قبل مباراة ميدياما، رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق، وجميع اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم

وتنطلق مباراة الأهلي وميدياما في الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا السادسة بتوقيت القاهرة في خامس جولات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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