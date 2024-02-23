الجمعة 23 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد عودة بعثة الأهلي من غانا بعد مواجهة ميدياما

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، غانا مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة ميدياما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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وسام أبو علي ينتظر ظهوره الأول مع الأهلي أمام ميدياما

وتتوجه بعثة الأهلي من استاد بابا يارا إلى مطار كوماسي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة ميدياما، للبدء في رحلة العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة - قبل الأخيرة- بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.


 

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