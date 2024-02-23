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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج الأهلي اليوم قبل موقعة ميدياما الغاني الليلة بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق قبل مباراة ميدياما التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا، وتؤدي البعثة صلاة ظهر الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء. 
ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في الثانية إلا الربع، قبل أن يتحرك جميع أفراد البعثة الى ملعب مباراة ميدياما عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي والوحيد أمس على استاد بابا يارا، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

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