الأب بطرس دانيال: زيادة عدد الجوائز هذا العام..وتكريم شهداء غزة واجب وطنى

الليلة.. انطلاق الدورة الـ 73 للمهرجان الكاثوليكى بروح فلسطينية

تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الـ72 لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، بروح فلسطينية، حيث تهدى إدارة المهرجان حفل الإفتتاح لدعم القضية الفلسطينية، ويبدأ الحفل بالصلاة من أجل شهداء فلسطين الذين نالتهم يد الغدر الإسرائيلى، وتقدم المطربة ياسمين توزيع جديد لاغنية «لأجلك يا مدينة السلام» لجارة القمر فيروز، وذلك بحضور المونسنيور، نقولا هنرى تيفانى، سفير الفاتيكان بالقاهرة، ورئاسة الأب بطرس دانيال، بحضور عدد كبير من نجوم الفن بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وعلق الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، أنه من الواجب على كل الشعب العربى أن يدعم القضية الفلسطينية، على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذى جعلنا نقدم حفل الافتتاح لدعم القضية، ومن المقرر أن تحتوى كلمتى وكلمة المكرمين على دعم للقضية، وهو أقل مايمكن أن نقدمه لإخواننا شهداء غزة.

وأضاف «دانيال»، أن المهرجان هذا العام مليئ بالمفاجآت، التى تتناسب مع الطفرة الحقيقية التى حدثت فى السينما المصرية فى الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذى جعل لجنة التحكيم تزيد فى عدد الجوائز وشهادات التقدير نظرا لأن المنافسة قوية بين الأفلام المشاركة فى المهرجان هذا العام، خاصة وأن الأفلام التى تم اختيارها بين الأفلام المعروضة فى 2023 كانت كثيرة وصلت لـ 46 فيلماً، والمنافسة بينها كانت قوية، واختيار6 أفلام، كان فى غاية الصعوبة نتيجة لأن عدد كبير من الأفلام المعروضة كانت متميزة.

وعن عمل لجنة التحكيم هذا العام قال دانيال، إن اللجنة مكونة من عدد من الفنانين والمبدعين وهم، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى، وأضاف أن أعضاء اللجنة جميعا كانوا محايدين وناقشوا الافلام بطريقة حيادية، كل محكم فى تخصصه، وأعطينا اللجنة حريتها فى الاختيار.

واختارت إدارة المهرجان 6 أفلام -وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية- من أصل 46 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

وهى «أنا لحبيبى» للمخرج هادى الباجورى، «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله السيد، «بيت الروبى» للمخرج بيتر ميمى، «وش فى وش» للمخرج وليد الحلفاوى، «ڤوى! ڤوى! ڤوى!» للمخرج عمر هلال، «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس.

ووقع اختيار اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما على تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما والإعلاميين عن دورهم وبصمتهم فى الفن المصرى، حيث يحصد كل من الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكى والفنانة هالة صدقى والفنان سامح الصريطى جوائز الريادة السينمائية، وتذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج شريف عرفة.

وذهبت جائزة فريد المزاوى للفنان ناجى سعد، أما جائزة الأب يوسف مظلوم ذهبت للفنان جميل برسوم، وذهبت جائزة التميز الإعلامى لعمرو الليثى، أما جوائز الإبداع الفنى للفنان عماد رشاد والمؤلف عبدالرحيم كمال والمايسترو نادر عباسى ومدير التصوير أحمد المرسى.

وقرر المهرجان منح جوائز للأعمال الدرامية، حيث فازت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة فى عمل درامى عن مسلسل «تحت الوصاية» الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

وحصد النجم خالد النبوى جائزة أفضل ممثل فى عمل درامى عن مسلسل «رسالة الإمام»، كما حصد نفس الجائزة النجم دياب عن دوره فى مسلسل «تحت الوصاية»، ومنح المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنان طه دسوقى.