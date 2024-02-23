الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد حسم 8 فرق تأهلها إلى دور الثمانية.

txt

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

تأهلت فرق النصر والهلال والاتحاد والعين وجيونبوك وأولسان وشاندونغ تايشان ويوكوهاما مارينوس، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ستكون مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا من ذهاب وإياب، وتبدأ مباريات الذهاب بين يومي 4 و5 و6 مارس، بينما تبدأ مباريات الإياب يومي 11 و12 و13 من الشهر ذاته.

txt

الهلال يفوز على سباهان ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

مواعيد مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

-الهلال ضد الاتحاد 5مارس.
-النصر ضد العين 4 مارس.
-شاندونج ضد يوكوهاما 6 مارس.
جيونبوك ضد أولسان 5 مارس.

مواعيد مباريات الإياب في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

-النصر ضد العين 11 مارس.
-الاتحاد ضد الهلال 12 مارس.
-يوكوهاما ضد شاندونج 13 مارس.
جيونبوك ضد أولسان 12 مارس.

 

مواد متعلقة

الهلال VS الاتحاد.. كلاسيكو سعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الجريدة الورقية