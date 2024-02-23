مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد حسم 8 فرق تأهلها إلى دور الثمانية.

تأهلت فرق النصر والهلال والاتحاد والعين وجيونبوك وأولسان وشاندونغ تايشان ويوكوهاما مارينوس، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ستكون مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا من ذهاب وإياب، وتبدأ مباريات الذهاب بين يومي 4 و5 و6 مارس، بينما تبدأ مباريات الإياب يومي 11 و12 و13 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

-الهلال ضد الاتحاد 5مارس.

-النصر ضد العين 4 مارس.

-شاندونج ضد يوكوهاما 6 مارس.

جيونبوك ضد أولسان 5 مارس.

مواعيد مباريات الإياب في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

-النصر ضد العين 11 مارس.

-الاتحاد ضد الهلال 12 مارس.

-يوكوهاما ضد شاندونج 13 مارس.

جيونبوك ضد أولسان 12 مارس.