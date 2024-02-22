الهلال يفوز على سباهان ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا عريضًا على سباهان الإيراني بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتها اليوم على ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص خلال مجريات نصف اللقاء الأول أبرزها كرة محمد كنو التي تصدت لها العارضة، وفرصة ميشايل المهدرة والتي كانت الأقرب لتسجيل الهدف الأول.

وشهدت الشوط الثاني غزارة تهديفية حيث تمكن سباهان من تسجيل هدف التقدم، قبل أن يمطر الهلال شباك الفريق الإيراني بثلاثية من توقيع سالم الدوسري وروبن نيفيز و ألكسندر ميتروفيتش.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: الشهراني – علي البليهي - حسان تمبكتي – سعود عبد الحميد

الوسط: نيفيز - محمد كنو – سالم الدوسري - مالكوم – ميشيل ديغادو

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى دور الـ8 لمواجهة فريق الاتحاد السعودي في قمة سعودية من العيار الثقيل، وستقام مباراة الذهاب في الرياض والإياب في جدة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف على ملعب استاد نقش جهان معقل الفريق الإيراني، سجل الأهداف مالكوم دي أوليفيرا وألكسندر ميتروفيتش و عبدالله الحمدان.