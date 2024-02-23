غلق باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الماضي وحتى اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

ودعت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي إلى سرعة تسليم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 إلى المدارس مع بقية الأوراق المطلوبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 ضرورية للغاية لأنه لا يمكن دخول امتحانات نهاية العام دون تسليمها للمدارس.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس تسلم أوراق التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفترة من يوم الأحد 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس 29 فبراير 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس بعدم السماح بقبول استمارات الثانوية العامة 2024 بعد المواعيد المحددة إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة بذلك.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بمراجعة البيانات المسجلة في استمارة الثانوية العامة 2024 للتأكد من صحتها، بالأخص اسم الطالب والمواد الذي سيؤدي بها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والشعبة المقيد بها الطالب.

أوراق التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024: الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وأصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024: ثلاث صور حديثة لطالب الثانوية العامة 2024 مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بالشعار.

وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 أيضًا: إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، فضلا عن 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

ويتطلب التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة، فضلا عن إيصال تسديد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.