بدون تكلفة.. حضري كاسترد بالليمون المنعش

كاسترد بالليمون من الحلوى اللذيذة والمنعشة التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة وبمكونات متوفرة في مطبخك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.





طريقة عمل كاسترد بالليمون

المقادير

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : نصف كوب

- سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب

- عصير الليمون : كوب

- قشرة ليمون : 3 حبات

طريقة التحضير

في وعاء خاص بالمايكرويف، اخفقي البيض مع السكر جيداً، ثم أضيفي الزبدة، وقشر الليمون، وعصير الليمون وحركي جيداً.

ضعي الوعاء في المايكرويف مدة 5 دقائق مع التحريك كل دقيقة حتى يصبح الكاسترد متكتل وسميك القوام.

ضعي الكاسترد في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك، ثم قدميه بارداً.