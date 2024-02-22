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الخميس 22 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال VS الاتحاد.. كلاسيكو سعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

ضرب فريق الهلال السعودي موعدًا مع مواطنه الاتحاد لمواجهته في إطار منافسات الدور ربع النهائي " دور الـ8 " من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري 2023 – 2024.

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على سباهان الإيراني بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتها اليوم على ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

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الهلال يفوز على سباهان ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نافباخور

بينما حقق الاتحاد الفوز على نافباخور 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بإياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وحسم الهلال تأهله إلى دور الـ8 رسميًا لمواجهة الاتحاد، حيث ستقام مباراة الذهاب في الرياض على ملعب الزعيم، بينما ستقام مباراة الإياب في جدة على ملعب النمور.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

ستقام مباراة الهلال والاتحاد في الذهاب يوم 5 مارس المقبل على ملعب المملكة آرينا, بينما ستقام مباراة الإياب بوم 12 مارس على ملعب الجوهرة.

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