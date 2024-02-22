الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب نافباخور

حسم فريق الاتحاد السعودي بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نافباخور 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بإياب دور الـ16.

افتتح فريق نافباخور التسجيل في الدقيقة 25 بهدف سجله كريم بنزيما عن طريق الخطأ في مرمى الاتحاد، فيما أدرك فريق النمور التعادل في الدقيقة 45 عن طريق النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة نجح فريق الاتحاد في الوصول إلى الهدف الثاني والتأهل والذي سجله توما تاباتادزي لاعب فريق نافباخور عن طريق الخطأ في مرماه.

وجاءت تشكيلة الاتحاد الرسمية للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: حسن كادش – الموسى – أحمد حجازي – فواز الصقور

الوسط: فيصل الغامدي - فابينهو – نجولو كانتي

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما – أحمد الغامدي

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب استاد مركزي معقل الفريق الأوزبكي، ويحتاج الاتحاد للفوز اليوم على ملعبه بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لدور الـ8.