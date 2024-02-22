فوائد بذور الشيا للأمعاء

يوصي الأطباء بتناول بذور الشيا كبديل طبيعي للأدوية في علاج الكثير من أمراض القلب والجلد وغيرها، باعتبارها من أهم النباتات المفيدة لصحة الجسم.

فوائد بذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن البريطانية، تحتوي بذور الشيا على عناصر وفيتامينات تفيد أجهزة الجسم الحيوية وتساعد على وقايته من الأمراض، وفيما يلي نستعرض أبرز فوائدها..

أمراض القلب

احتوائها على حمض ألفا لينولينيك قد يعزز صحة القلب، لأنه يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

صحة الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

صحة الأمعاء

تحسن الشيا بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحتها، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد غني للألياف.