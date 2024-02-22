هل تناول المكسرات قد يكون ضارًا؟.. طبيبة تجيب

حذرت طبيبة غدد صماء من إن المكسرات قد لا تكون مفيدة لجميع الناس على سبيل المثال، قد يكون الجسم عرضة للإصابة بحساسية الجوز بسبب الوراثة.

متى تكون المكسرات ضارة؟

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru ، أكدت الطبيبة أن الاستهلاك غير المنضبط للمكسرات غير مرغوب فيه أيضًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن ذلك قد يسبب ثقلًا وعدم راحة في البطن، والانتفاخ، وزيادة تكوين الغازات وحتى ضعف الأمعاء.

كما أوضحت الطبيبة أن المكسرات من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وتحتوي على الكثير من الدهون، وفي المتوسط، يحتوي 100 جرام من المكسرات على حوالي 650 سعرة حرارية، أي ما يقرب من ثلث السعرات الحرارية اليومية للشخص العادي.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم بيع المكسرات مع معالجة إضافية، مغلفة أو مغطاة بالشوكولاتة، مما قد يسبب تقلبات مفاجئة في مستويات السكر في الدم أو ارتفاع ضغط الدم وأكدت الخبيرة أن حفنة من المكسرات فقط في اليوم – 30 جرامًا – تعتبر هي القاعدة. إذا لاحظت الاعتدال، فإن تناول المكسرات يصبح دعما جيدا لنظام القلب والأوعية الدموية.

وقالت إن مثل هذه العادة تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب، وتعتبر المكسرات ذات قيمة كمصدر للبروتين عالي الجودة؛ أنها تحتوي على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A و E، والعناصر النزرة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

وتناول المكسرات له تأثير إيجابي على النظام الهرموني، وبشكل عام، له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الواضحة، ويقلل من مستويات التوتر، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضغوط بدنية وفكرية عالية، وكذلك الأشخاص في سن البلوغ.