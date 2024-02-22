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الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ شمال سيناء يتفقد معرض "أهلا رمضان" بالعريش

جولة محافظ شمال سيناء
جولة محافظ شمال سيناء

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مساء اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بالعريش، بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.
وأكد المحافظ علي أن المعرض يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلي توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق.
أضاف المحافظ، أن المعرض بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل الي 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة التضخم وحصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة في مكان واحد وبتخفيضات كبيرة.
ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحلات ومستودعات البوتاجاز وتشكيل لجان للمرور عليها والإشراف على توفير السلع وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.
كما وجه المحافظ باستمرار ضخ السلع الأساسية والمواد التموينية في المعرض نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين علي المعرض للتزود بالاحتياجات والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان الكريم.

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