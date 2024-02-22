محافظ شمال سيناء يتفقد معرض "أهلا رمضان" بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مساء اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بالعريش، بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ علي أن المعرض يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلي توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق.

أضاف المحافظ، أن المعرض بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل الي 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة التضخم وحصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة في مكان واحد وبتخفيضات كبيرة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحلات ومستودعات البوتاجاز وتشكيل لجان للمرور عليها والإشراف على توفير السلع وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.

كما وجه المحافظ باستمرار ضخ السلع الأساسية والمواد التموينية في المعرض نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين علي المعرض للتزود بالاحتياجات والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان الكريم.