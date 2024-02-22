السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 6 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر مخدرات، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة “الحشيش”.

بدأت الواقعة حينما أحالت النيابة العامة المتهم "ى د " عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 12434 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

وأمر رئيس مباحث قسم الجيزة، بالقبض على المتهم محرزًا مواد مخدرة "الحشيش" وقد عزا قصده الإتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهم، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطى ومتجرى المواد المخدرة.