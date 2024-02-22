القبض على قائدي سيارتين بسبب حفل زفاف (تفاصيل)

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وثق قيام قائدى سيارتين بحركات استعراضية في حفل زفاف القاهرة.

تضمن مقطع الفيديو المتداول على "فيسبوك" متضمنًا قيام قائدى سيارتين بحركات استعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية

وبعد الفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقان، مقيمين بالقاهرة)، وكذا السيارتان المستخدمتان فى الواقعة إحداهما منتهية التراخيص، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وسرعان ما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.