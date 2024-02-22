نائب رئيس مازيمبي يزور بعثة بيراميدز في الكونغو لتهدئة الأوضاع

زار السيد فريدريك كيتينجي نائب رئيس نادي مازيمبي بعثة نادي بيراميدز في لوبومباشي والتي تستعد لخوض لقاء مازيمبي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

والتقى نائب رئيس مازيمبي في مقر إقامة بيراميدز، المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز ورئيس البعثة، مؤكدا على أن العقبات التي واجهت البعثة منذ وصولها إلى لوبومباشي، غير مقصودة بالمرة خاصة بعد حادث الحافلة واصطدامها بسيارات البعثة، وكذلك واقعة التأخير المفاجئ لأول تدريبات الفريق في الكونغو بحجة وجود أعمال صيانة.

وأكد كيتينجي للمهندس ممدوح عيد، اعتزاز ناديه بوجود بعثة بيراميدز في لوبومباشي، مشددا على أن رئيس النادي مويس كاتومبي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمهندس ممدوح عيد وأنه أرسله لتوضيح ما حدث، نظرا لتواجد رئيس النادي خارج المدينة، وطلب توفير كل شيء لبعثة بيراميدز وحرص على التواصل من أجل الاطمئنان على البعثة.

وأكد المهندس ممدوح عيد تفهمه لما حدث مشددا على اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه برئيس نادي مازيمبي، ومشيدا بالعلاقات الطيبة والكبيرة بين الناديين.