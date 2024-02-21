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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة بيراميدز تصل الكونغو إستعداداً لمواجهة مازيمبي

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى الكونغو استعدادا لخوض مباراة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

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بعثة بيراميدز تطير إلى الكونغو استعدادا لمباراة مازيمبي

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت المقبل على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ووصلت البعثة إلى لوبومباشي على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد، في رحلة طيران استغرقت ٧ ساعات ونصف حتى الوصول للمدينة الكونغولية.

وسبق وأدى الفريق تدريبا أخيرا بملعب الدفاع الجوي قبل السفر، على أن يخوض تدريبين في الكونغو على ملعب المباراة.

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