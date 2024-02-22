ITI يفتح باب التقديم لبرنامج التدريب المكثف بالتخصصات التكنولوجية

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم للتدريب المكثف الربع سنوي لخريجي الجامعات المصرية في عدد من التخصصات التكنولوجية.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI إن برنامج التدريب المكثف الربع سنوي يشمل عدد من التخصصات المميزة في التكنولوجيا الرائدة، وذلك بفروع المعهد المختلفة بمراكز إبداع مصر الرقمية "كيرياتيفا" في عدد من المحافظات.

وأضافت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن البرنامج متاح في فروع المعهد بأفرع "القرية الذكية - جامعة القاهرة - العاصمة الإدارية - الإسماعيلية - أسيوط - الاسكندرية - الفيوم - المنوفية - اسوان - بورسعيد - قنا - بنها - بني سويف - المنصورة - المنيا - سوهاج".

وأوضحت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن برنامج التدريب المكثف يتم بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى ومنهم "BlueCloud Technologies و EmaraTech وبنك مصر".

وقالت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن التدريب سيكون في عدد من التخصصات المتنوعة منها "مطوري التطبيقات أندرويد و IOS وجافا و مطوري UI/UX و بلوكتشين وتحليل البيانات والتصوير المعماري و مطوري ويب وتسويق رقمي والتعلم الإلكتروني والأمن السيبراني واختبار البرمجيات".

وحدد معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يوم 1 مارس المقبل آخر موعد للتقديم بالبرنامج المكثف، لخريجي الجامعات المصرية من دفعة عام 2014 حتى دفعة عام 2023، على أن تستغرق فترة التدريب 4 أشهر.

لمتابعة مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/APaf84fNtdYNMCts/?mibextid=oFDknk