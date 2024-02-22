الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصر تنافس في سوق الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل 8% بحلول 2040.. فيديو

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن المجلس الأعلى للبترول والثروة المعدنية هو الجهة المنوط بها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. 

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وقال، في حواره مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، إنه تم وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، والتي تتصور نسبة 6-8% من السوق العالمي للهيدروجين بحلول عام 2040، وقال إن الهدف هو تحقيق هذا الهدف. 

وأكد وزير البترول أن الدولة المصرية لديها خطط طموحة للهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تدعم وتشجع هذا الإطار الاستثماري. 

ونوه إلى أن مصر نظمت العديد من المؤتمرات الشاملة حول الطاقة، وأن العالم يتحول حاليًا إلى الهيدروجين الأخضر، وأن مصر تحرز تقدمًا مطردًا في هذا المجال.

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