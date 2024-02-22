وزير البترول يبحث شركة إيطالية لإنتاج السولار بالصعيد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ميكيللى كوارونى السفير الإيطالي والوفد المرافق له من شركة تكنيب الإيطالية وجهات التمويل بمقر شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بالأسكندرية.



وتناول اللقاء التعاون المشترك والممتد بين الجانبين فى قطاع الطاقة ومجالات صناعة البترول والغاز وتنفيذ مشروعات مصفاة ميدور ومشروع إنتاج السولار الجديد بصعيد مصر.

وأكد الملا أهمية زيادة التعاون بين الجانبين فى ظل ما تشهده من دعم القيادة السياسية فى مصر وإيطاليا وقصص النجاح المتحقق وخاصة التزام تكنيب فى تنفيذ مشروعات مصفاة ميدور والشراكة الناجحة لها مع شركتى إنبى وبتروجت والتى تؤهلهم معاً كتحالف لتنفيذ المشروعات البترولية بكفاءة عالية ، بما لديهم من إمكانيات وقدرات وكفاءات وخبرات مكتسبة من المشروعات التى تم تنفيذها بميدور ومجمع البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط ومصفاة أنربك.



وأبدى السفير الإيطالى سعادته بما شاهده فى مصفاة ميدور الذى يعد قصة نجاح تم تنفيذها فى ظل التحديات الراهنة وبدقة عالية الجودة وهو أحد المشروعات البترولية المتميزة فى منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.



وأعرب ماركو فيللا رئيس شركة تكنيب عن سعادته بالتعاون والعمل مع قطاع البترول المصرى الذى يحقق تقدماً مستمراً وينفذ مشروعات متميزة، مؤكداً حرص تكنيب على تكرار قصص نجاحها بمصر فى العمل على الإسراع بتنفيذ مجمع إنتاج السولار التابع لشركة أنوبك بمنطقة أسيوط ، وأبدى استعداد تكنيب للعمل مع قطاع البترول فى مشروعات الطاقة الخضراء.



حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس صلاح جابر رئيس شركة ميدور، وفرانشيسكو كاماراتا، مسئول تنمية الأعمال بشركة تكنيب وكارلو سبادافيشيا راعى المشروع بشركة تكنيب وخوان ديفيد لوبيز مدير المشروع بشركة تكنيب وممثلى كاسا وساتشى، الجهات الممولة للمشروع، ماوريزيو دى اندريا ممثل مؤسسة ساتشى بأفريقيا وجويدو باتيستا ممثل بنك كاسا.