تحديد موعد كأس السوبر السعودي والبلد المستضيف

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل مبدئي على موعد كأس السوبر السعودي للموسم الجاري والذي سيقام بين أربعة أندية وهي الهلال والاتحاد والنصر والوحدة.

وأكدت تقارير سعودية صدارة اليوم أن هناك مفاضلة في اتحاد الكرة السعودي بين الإمارات وقطر لاستضافة كأس السوبر السعودي حيث من المقرر أن يُقام في الدوحة أو أبو ظبي.

وأضافت المصادر: " تم تحديد الموعد بشكل مبدئي للبطولة ليكون بين نهاية شهر رمضان وبداية أيام عيد الفطر المبارك ".

وتابع المصدر: " تم إشعار الأندية الأربعة المشاركة في البطولة بالمواعيد المقترحة، على أن يتم حسم البلد المستضيف خلال يومان، واتخاذ القرار النهائي بشأن الموعد والبلد المستضيف.