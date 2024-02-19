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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي قريبًا (فيديو)

ميدو
ميدو

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام السابق، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سينتقل قريبًا للدوري السعودي، بعد قرار رحيل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

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وكان يورجن كلوب قد أتخذ قرار الرحيل عن ليفربول بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي، بعدما أكد المدرب الألماني أنه استنفذ طاقته مع النادي الإنجليزي.

فيديو.. ميدو: محمد صلاح سينتقل للدوري السعودي

وقال ميدو خلال أحد الندوات: "محمد صلاح لو رحل للدوري السعودي من الممكن أن يكون الترانسفير 260 مليون يورو".

وتابع: "حضرتك عارف نادي المقاولون العرب ياخد 5% من نسبة بيع محمد صلاح للدوري السعودي، يعني 13 مليون يورو".

وتسائل ميدو عن سبب تمسك الأندية باللاعبين، مؤكدًا على أن الجميع سيكون فخور بتواجد أبنائهم في الدوريات الكبرى الأوروبية.

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