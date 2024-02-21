كاسيميرو يقترب من الانتقال لـ الدوري السعودي ومزاملة رونالدو

أقترب لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، من مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والانتقال للدوري السعودي.

حيث كشفت تقارير عالمية أن نجم مانشستر يونايتد ينفتح على الانتقال للدوري السعودي .

وفقًا لـ " ريليفو "، فإن البرازيلي ذو الخبرة يفكر بالفعل في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي.

حيث أبدى النصر اهتمامه بكاسيميرو، بهدف جمعه مع كريستيانو رونالدو، بعد أن استمتع كلا اللاعبين سابقًا بالنجاح معًا في ريال مدريد.

وخاض كاسيميرو، خلال الموسم الحالي، 17 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 4 أهداف وقدم 2 تمريرة حاسمة.

وبعد المباراة الأخيرة ضد لوتون، واجه البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا انتقادات كبيرة لكاد أن يحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول، مما دفع المدرب لإشراك سكوت مكتوميناي بين الشوطين.