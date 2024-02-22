السكر أبرزهم.. قرار وزاري بضرورة الحصول على موافقة مسبقة لنقل 8 سلع

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 6 لسنة 2024 بشأن تنظيم تداول ونقل السلع الغذائية.



ونصت المادة الأولى من القرار على تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والموردة والمصنعة والمعبئة باستخراج إذن تسليم من المصنع او الموزع بنقل السلع الغذائية وهى "السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والفول والعدس والجبن" لكل مناطق التوزيع او البيع على ان يكون مبين فيه نوع السلعة والكمية المنقولة للصنف و تاريخ الانتاج والجهه المنقول اليها وعلى أن يتم تقديمها للجهات المسؤوله عند طلبها.

ونصت المادة الثانية من القرار على تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية بحيث يلتزم الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية يكون لديهم فواتير ضريبية ويكون التخزين لمدد محددة على النحو التالي:-

السكر والألبان و الجبن و المكرونة حتى ثلاثة أشهر، والزيوت حتى ستة أشهر والفول والعدس، والأرز حتى شهرين.

ويتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارا من اليوم.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة السوق وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية".

وتكون اللجنة مسئولة عن متابعة فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا”.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا في كل معارض وشوادر "أهلًا رمضان" على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض "أهلًا رمضان".

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر "أهلًا رمضان"، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.