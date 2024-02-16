غدًا.. وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معارض "أهلًا رمضان" بشبرا

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه من المقرر غدا يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرضين لـ"أهلا رمضان"، بمدينة شبرا الخيمة وبنها.

أشار “الفيومي” إن المعارض تأتي بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وتجري معاينة لأكثر من موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

مشيرا إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة.