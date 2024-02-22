الإيقاع بتشكيلٍ عصابي للنصب على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب المُقلد.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال بيع ذهب "مقلد" وإيهام المواطنين بأنه حقيقى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( 13كيلو جرام ذهب"مقلد").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.