شعبة المستوردين: "أهلا رمضان" يقدم مختلف السلع الأساسية بخصومات تصل لـ 30%

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن افتتاح معارض أهلا رمضان 2024، في المحافظات لتخفيف العبء عن المواطن المصري، في ظل ما يشهده السوق من حالة عدم استقرار وارتفاع كبير في أغلب السلع الغذائية الأساسية، والتي تعد من أساسيات كل بيت مصري خلال شهر رمضان.

وأضاف بشاي، أن إقامة معارض أهلا رمضان في المحافظات وحرص الغرف التجارية علي توفير السلع الغذائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن ومستلزمات الأسرة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تحرص الغرف التجارية بكل أنحاء الجمهورية على إطلاق المعارض فى المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة بالتنسيق مع قيادات المحافظة ومديريات التموين.



وأكد بشاي أن جميع التجار ومؤدي الخدمات، أكدوا استعدادهم التام للمشاركة في المعارض، للمساهمة في عودة استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية.



وأضاف أن معارض "أهلا رمضان" يضم كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، كما يشمل أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و "أمان" بوزارة الداخلية.



وأشار إلى أن المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح من 15 إلى 30 %، وذلك لمساعدة المواطنين والدولية في وقت واحد علي مواجهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.



وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.