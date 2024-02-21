محافظ الدقهليه يوجه بإفتتاح معارض أهلا رمضان بالمراكز والمدن

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، بافتتاح معارض " اهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضه بعدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث شملت الافتتاحات مراكز ومدن كلا من دكرنس ومنية النصر ومحلة دمنة وبلقاس ونبروه وجاري افتتاح باقي المراكز .

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، وهاني احمد رئيس مدينة محلة دمنة، وأميمة السعيد رئيس مدينة الكردي و غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة نبروه و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا .

وواضح محافظ الدقهلية، جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي، لافتا إلى أن عدد معارض اهلا رمضان بالدقهليه بلغت 21 معرض وتم وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه بمراكز ومدن واحياء المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصوره .

ووجه محافظ الدقهلية، بشن حملات مكثفة يومياً علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع . واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

والجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد افتتح اليوم عدد 2 معرض اهلا رمضان بمدينة المنصوره بنطاق حي غرب وحي شرق المنصوره بشارع الجيش وشارع عبد السلام عارف .



