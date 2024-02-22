ورشة عمل عن التوقيعات الشخصية في كلية الطب بجامعة الفيوم

شهد الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب في جامعة الفيوم، ورشة العمل التى نظمها مركز الاستشارات الطبية الشرعية وأبحاث الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشري، بعنوان "الطرق المختلفة للحفاظ على التوقيعات الشخصية للحماية من الوقوع في المشاكل"والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة غادة الجلاء رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمشرف على كلية التمريض، والدكتورة مروة علي مصطفى مواهب مدير مركز الاستشارات الطبية الشرعية وأبحاث الطب الشرعي والسموم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الطب الشرعي والسموم، وذلك يوم الأربعاء.

التزييف والتزوير

حاضر خلالها الدكتور خالد الزايدي راشد عيسى، الخبير بالإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير، والذى أهمية مواصفات التوقيعات الصحيحة والتوقيعات المزورة، وما هي المحررات الرسمية والعرفية والفرق بينهما، وأنواع الأحبار الحديثة المستخدمة في عمليات التزوير، العوامل المؤثرة على مخرج الكتابة اليدوية، وسمات الخط الطبيعي وخط مرضى الأعصاب، وأنواع التزوير المادي في المستندات، وكيفية التفريق بين العملات السليمة والمزورة.