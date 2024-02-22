جامعة الأقصر تناقش أعداد الطلاب المقترح قبولها للعام الجامعي 2024/2025

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 60، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وناقش المجلس أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، بالإضافة إلى مناقشة مقترح اللائحة المالية الداخلية لمركز الإستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري.

وتناول الإجتماع الإستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الطبي بكلية الطب – جامعة الأقصر؛ تحت عنوان "مستقبل التعليم الطبي في مصر" وذلك خلال الفترة من 6 مارس- 8 مارس 2024 بكلية الطب- بمدينة طيبة الجديدة.

وناقش كذلك أعضاء المجلس الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر؛ تحت عنوان " الفنون التشكيلية وتحديات المستقبل " والمزمع إنعقاده خلال الفترة من 28 أبريل حتي 1 مايو 2024م.

وتناولت الجلسة مقترح برنامج فعاليات الأسبوع البيئي بكلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر؛ والمزمع إقامته خلال الفترة من 3-7 مارس 2024م، بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات لإقامة المعرض الدائم لجامعة الأقصر؛ الذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعتمد علي إعادة التدوير؛ تحت عنوان " الركن الأخضر المستدام ".