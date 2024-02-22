كشف ملابسات مصرع شخص في كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات مقتل أحد الأشخاص بكفر الشيخ ، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات بإستقبال (فرد أمن بمدرسة - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أنه حال تواجد المتوفـى بالعمل حاول (عامل - مقيم بدائرة المركز– له معلومات جنائية) الدخول للمدرسة بقصد السرقة ولدى محاولة المتوفـى منعه تعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته الأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.