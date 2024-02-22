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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بدجالتي النصب والاحتيال في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات ما تم تداوله بأحد البرامج التليفزيونية بشأن تعرض إحدى السيدات وكريمتها لواقعة نصب وإحتيال عن طريق أعمال الدجل بالجيزة.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية.. متضمناً تضرر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)من قيام سيدتين بالنصب والإحتيال على (زوجته وكريمته) والإستيلاء على مشغولاتهماالذهبية عن طريق أعمال الدجل.. ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة(سيدتين"لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بمحافظة الجيزة).. وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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