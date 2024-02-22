حملة مواطن بالخارج: تكريم المنتسبين للحملة يعكس تقدير مصر لأبنائها

قال بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج أن اللفتة التي قام بها المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية الرئيس في الانتخابات الرئاسية وهي تكريم المنتسبين للحملة في الخارج قد تركت أثرا طيبا في نفوس المشتغلين في الحملة في الخارج عموما، والمنتسبين منهم على وجه التحديد لحملة مواطن التي بذل أعضاؤها جهدا كبيرا لكي يخرج المشهد الانتخابي كما رآه الجميع: في خارج مصر وداخلها.

وأضاف بهجت العبيدي أن التكريم الذي تم من قبل الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على هذا الترابط المتين بين الوطنيين المشتغلين في العمل المصري العام في الخارج وبين أقرانهم في الداخل والذين يجمعهم جميعا هدف واحد هو رفعة الدولة المصرية.

ومن ناحيته توجه نصر مطر منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج بالشكر للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أنه تلقى العديد من الاتصالات من أعضاء حملة مواطن في الخارج للإعراب عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة.



وأكد مطر أن أعضاء حملة مواطن في الخارج سيظلون هم حائط الصد الأول عن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، وأنهم جنود بواسل يزودون عن مصر بكل ما يملكون من قوة، وأن هذا التكريم جاء ليزيدهم قوة وبأسا في مواجهة أعداء الدولة المصرية الذين ينشطون في الخارج في الآونة الأخيرة بشكل ملفت.