أبرزها شرب الماء.. 7 طرق مجربة للوقاية من مرض السكري

يمكن أن يؤدي داء السكري إلى إصابة الشخص بالإعاقة، حيث تتأثر جميع أوعية الجسم بهذا المرض، ويتعطل الأداء الطبيعي للأنسجة، وفي حالة حدوث غرغرينا شديدة يمكن أن تؤدي إلى البتر.

كيف يمكنك منع حدوث هذا المرض؟

تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي الأغذية المنتجة صناعياً على نسبة عالية للغاية من السكر ونظائره الاصطناعية (وهو الأسوأ من ذلك)، وإن تراكم الجلوكوز، وزيادة مستواه الثابت في الدم وتطور مقاومة الأنسولين، الناتج استجابة لدخول مصادر الغذاء من السكر إلى الجسم، هو السبب الرئيسي للمرض.

ينصح الأطباء بتناول أكبر عدد ممكن من الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، وأقل قدر ممكن من الحلويات التي يتم شراؤها من المتاجر. للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، قد يكون من المفيد تناول شيء حامض.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من 35

مؤشر نسبة السكر في الدم هو مؤشر على معدل تحويل الجسم للكربوهيدرات الموجودة في الطعام إلى جلوكوز أثناء الامتصاص وكلما زاد ذلك، تم تحرير الجلوكوز بشكل أسرع وارتفعت مستويات السكر في الدم. المنتجات التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية - أي حلويات، حلويات الدقيق، المخبوزات، الخبز الأبيض.

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم الجيد مهم للوقاية من مرض السكري، لأن الجسم الذي يتمتع براحة جيدة لا يحتاج إلى الكثير من الجلوكوز.

زيادة مقاومتك للتوتر

الأشخاص الذين يتفاعلون عاطفيًا مع كل شيء صغير هم أكثر عرضة للشغف بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات، وهذه الأطعمة هي التي تسبب زيادة إنتاج الأنسولين، الذي يرتبط إدمانه ارتباطًا وثيقًا بتطور مرض السكري.

أفضل طريقة لتخفيف التوتر هي النشاط البدني، وهذا ما يؤكده عدد من الدراسات العلمية وليس من الضروري رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية ويمكنك فقط المشي والقيام بأكبر قدر ممكن من الركض.

تناول كمية كافية من البروتين

وفقًا لإخصائية التغذية الروسية فيرونيكا دينيسيكوفا، عليك أولاً تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات النباتية - الفاصوليا والمكسرات المختلفة.

تناول الأطعمة القلوية

يساعد امتصاصها على استقرار مستويات السكر في الدم لفترة طويلة وتشمل هذه البيض والديك الرومي والأرانب والأسماك وكذلك الحليب ومنتجات الألبان.

شرب المزيد من الماء

وهو ما يحمي من تجلط الدم بسبب السكر ومن الإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي إلى تطور مقاومة الأنسولين بسرعة.