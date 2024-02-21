فوائد تناول الفشار.. مفيد لمرضى السكري ويقيك من السرطان

الفشار من الوجبات الخفيفة التي يتناولها البعض إذا شعر بالجوع في أي وقت، فيتميز بسهولة تحضيره ومذاقه اللذيذ، وبجانب ذلك فيحتوي على العديد من الفوائد الهامة لصحة جسمك، لذا نقدم لك أبرز فوائده للجسم.

فوائد الفشار

فوائد تناول الفشار

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الفشار على مادة البوليفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع الخلية من تلف الجذور الحرة، تعمل مادة البوليفينول أيضًا على زيادة الدورة الدموية وتحسين الهضم ومنع العديد من الأمراض، قد يقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

يحافظ على الوزن

الفشار منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يمنعك من زيادة الوزن، يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتنهي الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون زيادة الوزن إلى جسمك، ومع ذلك ، قد يؤدي الفشار إلى زيادة الوزن إذا قمت بإعداده بطريقة غير صحية، لا تضيف الكثير من الزبدة والملح إليها.

فوائد الفشار للسكري

تتبين فوائد الفشار للسكري حيث تساهم الألياف في تنظيم عملية امتصاص السكر، بالتالي تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يعد المؤشر السكري للفشار 55؛ وبالتالي تزداد مستويات السكر والإنسولين في الدم تدريجياً، ولذلك يعد من الأطعمة التي ينصح بها لمرضى السكري لتقليل تقلبات مستويات السكر في الدم حيث تحدد جمعية التغذية الأمريكية ما يعادل 3 أكواب من النوع المصنوع بالهواء.

يساعد في ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يساعد تناول الفشار دون إضافة الملح أو الزبدة في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. الفشار يخفض ضغط الدم أو يقلل من مخاطر ارتفاع الضغط، يقلل الفشار أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع كمية الألياف الموجودة فيه.