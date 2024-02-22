رسميًا|حل مشكلة تعطل نظام نور التعليمي في السعودية

قدمت وزارة التعليم السعودية حلولًا رسمية لمشكلات تعطل نظام نور التعليمي الذي يعد أهم أنظمة التعليم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد تلقي وزارة التعليم السعودية شكاوى عديدة من أولياء الأمور والطلاب بأن نظام نور التعليمي "لا يعمل" بسبب عطل تقني.

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ويستخدم نظام نور الملايين من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل التعليمية، كما يقدم مزايا مختلفة للكوادر التعليمية وأولياء الأمور.

أسباب تعطل نظام نور التعليمي

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن أهم الأسباب الشائعة التي تتسبب في تعطيل نظام نور الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التعليم السعودية أن أهم تلك الأسباب هو إدخال كلمة المرور بطريقة خاطئة أكثر من مرة، بشكل يتجاوز المرات المسموح بها.

حل مشكلة تعطل نظام نور

ووفرت وزارة التعليم السعودية حلولا وأفكار سريعة لإعادة نظام نور إلى العمل مرة أخرى، من خلال استعادة كلمة المرور لكل من طلاب أو معلمين أو أولياء أمور.

ويمكن استعادة رقم المرور نظام نور من خلال الخطوات التالية: الذهاب إلى موقع نظام نور الرسمي، ثم النقر على هل نسيت كلمة السر، ثم تدوين رقم الهوية بالحقل الخاص بها، وتدوين رمز التحقق المرئي، ثم النقر على التالي، وإضافة كلمة سر جديدة، وتأكيد كلمة السر الجديدة، ثم النقر على تم.

وخصصت وزارة التعليم السعودي رقم الشكاوى والاستفسارات وهو 19996، أو رقم الدعم الفني وهو 0112669555 للتواصل مباشرة مع أحد ممثلي خدمة عملاء النظام، أو الاتصال على رقم واتساب نظام نور وهو 00966114753000 للاستعلام عن المشكلة بشكل أوضح مع أحد المتخصصين.

أهمية نظام نور الإلكتروني

بدأ نظتم نور كنظام مركزي لإدارة اختبارات الثانوية العامة من حيث الرصد والمتابعة وطباعة الشهادات ووضع الصلاحيات للمستخدمين.

وبعد ذلك، تم تعميم نظام نور على جميع المراحل الدراسية، وتمت تسميته بعد تصويت كان مفتوح لإدارات التعليم ومنسوبيها.

ونظام نور هو نظام الإدارة التعليمية الذي يشمل جمع وتحليل ومتابعة بيانات جميع العمليات التي تخص المدرسة والتي تؤثر على مسيرة الطالب التعليمية.

ويوفر نظام نور قاعدة بيانات ضخمة مستضافة داخل خوادم الوزارة وتدار من قبل فريق قواعد البينات في الوزارة والتابع للإدارة العام للتحول الرقمي.

ويسهل نظام نور الإلكتروني على الطلاب والطالبات بجميع مراحل التعليمية حل الواجبات المدرسية، والاستعلام عن نتائج الامتحانات.

ويمكن من خلال منصة نور الإلكترونية التعرف على نتائج الاختبار بشكل يومي بعد أن ينهي الطالب اختبار هذه المادة وتصحيحها من قبل الكادر التعليمي في المدرسة يتم رفعها يوميا.