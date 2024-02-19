سفير اليابان: التعليم المصري يسير بخطوات منهجية مميزة

أشاد أوكا هيروشى سفير دولة اليابان بالقاهرة، بخطة تطوير التعليم في مصر، مؤكدًا أنه يسير بخطوات منهجية ومميزة تدعو إلى الإعجاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، واللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية.

ولفت سفير اليابان إلى تقدم طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس المصرية اليابانية بصورة مذهلة في اكتساب المهارات.

ونوه سفير اليابان أن تقدم طلاب المرحلة الابتدائية يؤكد الجهد المبذول من الجانبين المصري والياباني في المدارس المصرية اليابانية.

اليابان تعرض كل الدعم لتطوير التعليم المصري

وأبدى سفير اليابان الاستعداد الكامل من الجانب اليابانى لتقديم كل سبل الدعم من خلال الوحدة المشتركة مع الجانب المصري والاستعانة بالخبراء اليابانيين في تقديم الخبرات الفنية المطلوبة، وبناء قدرات المعلمين، وتحسين الإدارة المدرسية بالمدارس المصرية اليابانية.



ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها خاصا مع تفعيل أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتطبيق أنشطة التوكاتسو المصغرة بالمدارس الحكومية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن وجود مثل هذه المدارس بمنهجها وهيكلها وبآلية قبول معلميها وطلابها هو أحد موارد الاستدامة.

وبحث وزير التربية والتعليم تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، واستعراض الوضع الحالي وخطط المرحلة المقبلة.

وناقش لقاء وزير التربية والتعليم مع سفير اليابان عدة محاور منها التوسع في البرامج التدريبية في اليابان، ووضع التصورات النهائية فى برنامج اعتماد التوكاتسو.

كما ناقش لقاء وزير التربية والتعليم مع سفير اليابان تطوير دليل المعلم للتوكاتسو للمدارس المختلفة فى مصر، وكذلك تنفيذ برنامج خاص لدعم تعليم الأطفال بصعوبات تعلم.

ومن مجالات التعاون مع "جايكا" تستهدف خلق بيئة تعليمية جديدة للتعليم في مصر، ومن خلال نشر عدد من المفاهيم مثل "التعلم من خلال اللعب" التي تهدف إلى تعزيز المهارات الاجتماعية وصفات كالاستقلال والانضباط والتعاون بين الأطفال، مما يساعد على التنشئة السليمة للأطفال المصريين.

وتدعم "جايكا" تطوير التعليم الأساسي من خلال المدارس المصرية اليابانية التي تنفذ "نظام التوكاتسو" وهو نظام التنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق أنشطة خاصة تهدف لتطوير المهارات البدنية والأكاديمية والاجتماعية والنفسية لدى الطلاب المصريين ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

