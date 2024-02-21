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الأربعاء 21 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024

امتحانات أبنائنا
امتحانات أبنائنا في الخارج

يبحث الطلاب المصريين في الدول العربية والأجنبية التابعين لنظام أبنائنا في الخارج عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

إتاحة تسديد رسوم "امتحانات أبنائنا في الخارج" إلكترونيًا

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني، والمقرر يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 حسب الخريطة الزمنية. 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة تسديد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني تبلغ 150 دولارًا. 

رابط توزيع المناهج الدراسية لنظام أبنائنا في الخارج 

ووفرت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على المنصة الإلكترونية لنظام أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها وطباعتها والاعتماد عليها في المذاكرة. 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية لكل صف دراسي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية. 

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا هو سهولة الوصول إليها من الطلاب في مختلف الدول، وإمكانية طباعتها. 

ولتحميل خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة للطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج (اضغط هنا). 
 

ضوابط امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 

وبحسب امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول، فقد أدى الطلاب الامتحانات من خلال تحميل ورق الأسئلة pdf ثم الحل بنفس الورقة وإعادة رفعها مرة أخرى في نفس اليوم المخصص لامتحان. 

وتضمنت امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي. 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة في كل مادة وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.   

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبنائنا في الخارج إلى قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد والإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بأنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال. 

وللتسجيل في نظام أبنائنا فى الخارج على المنصة الرسمية (اضغط هنا). 

 

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