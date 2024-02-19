طريقة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية طريقة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس في جميع الصفوف الدراسية.

يأتي ذلك مع اقتراب الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، مع الاستعداد لإعلان نتيجة الامتحانات.

وذكرت وزارة التعليم السعودية أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني ستظهر تباعًا بشكل يومي عقب انتهاء الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية.

ويمكن لطلاب المدارس التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الثاني رسميًا عبر منصة نور التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وأتاحت وزارة التعليم السعودية للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بشكل بسيط من خلال المنصة الرسمية نور.

ودشنت وزارة التعليم السعودية نظام نور الإلكتروني للإطلاع على نتائج الامتحانات والعديد من الخدمات الإلكترونية، مثل: نقل الطلاب بين المدارس والنقل المدرسي، والإطلاع على تقارير بدرجات الطلاب خلال العام الدراسي.

كما يمكن من خلال منصة نور التعرف على نتائج الاختبار بشكل يومي بعد أن ينهي الطالب اختبار هذه المادة وتصحيحها من قبل الكادر التعليمي في المدرسة يتم رفعها يوميا؛ لمواكبة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 .

خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

الدخول على منصة نور من هنا. تسجيل دخول على الموقع من خلال حساب الطالب أو حتى ولي الأمر. اختيار خانة نتيجة الفصل الدراسي الثاني. إدخال رقم هويتك الشخصية السعودية. الضغط على خانة عرض نتيجتك الخاصة. تظهر نتيجة الفصل الدراسي الثاني بشكل واضح.

وتطبق المملكة العربية السعودية، منذ أعوام، نظام الثلاثة فصول في التعليم بواقع 38 أسبوعا و180 يوما و60 يومًا من الإجازات.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، 5 شعبان 1445، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير و11 من شعبان.

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الـموافق 22 فبراير 2024 ، و12 شعبان 1445، وتستمر لمدة عشرة أيام.

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بمدارس المملكة العربية السعودية في يوم الأحد 3 مارس 2024، الموافق 22 شعبان.