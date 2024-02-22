توفير المواد التعليمية المبسطة عن طريق خرائط ذهنية

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وفرت المواد التعليمية المبسطة عن طريق خرائط ذهنية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن الوزارة أتاحت تلك المواد التعليمية على موقعها الرسمي للتسهيل على طلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

توفير المواد التعليمية على موقع وزارة التربية والتعليم

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى تلك المواد التعليمية تتضمن شرح مبسط وأسئلة بالإجابة وتدريبات لمساعدة الطلاب في الاستذكار.

ودعا رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج جميع الأمهات لزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والاستفادة من المواد التعليمية والتدريبية المقدمة عليه.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى أن تلك المواد التعليمية تساعد الطالب على استيعاب المناهج الدراسية وفقا للهدف منها لتمكنه من اجتياز طرق التقييم بالنظام الجديد.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج على أن الأولوية دائمًا لإتاحة الكتاب المدرسي حتى قبل الكتب الخارجية.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن الأسئلة والملخصات الموضوعة في المناهج المطورة كافية ولن يستعين الطالب بمصدر سواها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن تأليف المناهج الدراسية لن يكون بالإسناد المباشر وإنما بمسابقة بين دور النشر.

ونبه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى أن الوزارة انتهت من تطوير المناهج للمرحلة الابتدائية وتعمل حاليا على وضع مناهج المرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى تبسيط اللغة في المناهج المطورة حرصًا على التناسب مع قدرات استعاب الطلاب في الفئة العمرية الموجه لها تلك المناهج.

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وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قد أعلن في وقت مسبق، إتاحة تلك المواد التعليمية إلى جانب الكتاب المدرسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تلك المواد التعليمية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط بشكل يسهم في تأصيل الفهم العميق وتيسير عمليات التحصيل والتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تلك المواد التعليمية لتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات من الأسئلة تكون بمثابة أداة للتعلم، وتحقيق نواتج التعلم بجميع مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط وفهم عميق.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تتضمن نسخ إلكترونية مبسطة وقنوات تعليمية تقدم شرحا متميزا للمناهج الدراسية بالإضافة إلى منصات الوزارة التي تبث المواد التعليمية بطرق متفردة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب واختلاف رغباتهم.

