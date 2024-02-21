المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني بلا محذوفات

كشف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، عن عدم وجود محذوفات من المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إلى وجود موضوعات إثرائية للقراءة في المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال تصريحات رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، لبرنامج "جروب الماميز" على قناة مدرستنا 1 التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن المحذوفات ليست الهدف، وأن المهم تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من المناهج الدراسية ومدى وصولها للطالب.

المناهج الدراسية تركز على الجانب المعرفي فقط منذ 30 عامًا

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إلى أن المناهج الدراسية تركز على الجانب المعرفي فقط منذ 30 عامًا في حين أنه يجب مراعاة متغيرات الوقت.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية بمجموعة قنوات مدرستنا التي وصفها بأنها تقدم وجبة تعليمية متطورة عصرية.

ونبه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية أن التطوير يحتاج لتجربة نراعي بعدها علاج الأخطاء على أرض الواقع.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية إلى إتمام تطوير المرحلة الأولى من التعليم الأساسي وهي المرحلة الابتدائية في نظام التعليم الجديد 2.0، وأنهم بدأوا في بناء مناهج المرحلة الإعدادية.

ونوه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية بأنهم وجدوا بعض أجزاء من المناهج بعيدة عن بيئة الطفل المصري، ما جعلهم يراعوا ذلك مع مراعاة آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في تقييم التطوير.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية أن المناهج المطورة هدفها إصقال مهارات الطلاب بهدف مواكبة سوق العمل مستقبلًا.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية أن التغيرات المناخية والقضية السكانية والذكاء الإصطناعي تعد من أبرز الموضوعات في المناهج المطورة.

رحلة بناء المناهج الدراسية

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بناء المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية في المرحلة الابتدائية بحسب نظام التعليم الجديد الذي وصل قطاره إلى الصف السادس الابتدائي العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وبدأت وزارة التربية والتعليم في وضع المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من وضع الإطار العام لها وإدارة حوار مجتمعي بشأنها خلال العام الماضي، والاستقرار على إدراج لغة أجنبية ثانية اختيارية في المدارس الحكومية.

