استخدام مكثف للرقمنة في مناهج التعليم الفني

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاستخدام المكثف للرقمنة في مناهج التعليم الفني.

وأكد وزير التربية والتعليم إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة.

استراتيجية تطوير التعليم الفني

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفني يونيو 2018، والتى تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفنى بإنشاء أكاديمية مستقلة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمى التعليم الفنى على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لعدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ 13 في المائة، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ 10 في المائة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 وحتى عام 2023 ففي عام 2018 بلغ عدد المدارس 3 مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة، أما في عام 2020 فوصلت إلى 16 مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام 2021 إلى 28 مدرسة، وفي عام 2023 بلغ عدد المدارس 52 مدرسة، وفي عام 2023 وصل عدد المدارس إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، يوم ١٤ من الشهر الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذي سيساهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.