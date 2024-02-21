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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لوائح كاف تحرم الزمالك من عبد الله السعيد وناصر ماهر بالكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

تتوجه بعثه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح غد الخميس الى دولة الجزائر استعدادا لملاقاة فريق ابو سليم الليبي لحساب منافسات الجوله الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

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كاف يشيد بدفاع الزمالك خلال مشواره بالكونفدرالية

ويخوض الزمالك المواجهة محتلا صداره ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بعد تحقيقه ثلاثه انتصارات وتعادل وحيد.

ومن المقرر ان تتوجه بعثة الفريق الابيض في غياب الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد لخروجهما من القائمه الافريقية للنادي الابيض في البطولة بسبب لوائح الاتحاد الافريقي للعبة في هذا الصادر والتي تنص على عدم مشاركة اي لاعب مع ناظيين في البطولة القارية خلال الموسم الواحد.

وسبق للوافد الجديد الابيض عبد الله السعيد ان شارك مع فريقه وبيراميدز بدوري ابطال افريقيا كذلك ناصر ماهر في بطولوة الكونفدرالية الافريقية.

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