الحملة الرسمية للرئيس تكرم اعضاء الحملة من الاتحاد العام للمصريين بالخارج من جميع دول وعواصم العالم

تحت شعار مبروك لمصر قام المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمدير التنفيذي للحملة الاستاذ وسام صبري، بتكريم اعضاء الحملة من الاتحاد العام للمصريين في الخارج في جميع دول وعواصم العالم.

وتواصلت بوابة الوفد الإلكترونية، مع المهندس وسيم بطرس رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج في كندا، ووكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في في اوتاوا للسوال عن فاعليات التكريم.

وذكر بطرس ان تكريم اعضاء الحملة من الاتحاد من المسؤولين يعد خطوة جيدة جدا واستكمالا لتقدير الجهد والقيمة التي يقدمها الاتحاد للمصريين في الخارج.

كما ذكر بطرس ان المسؤلون علي الحملة أشادوا بدور المصريين في الخارج والذي كان دورا فاعلا جدا ليس فقط خارج مصر ولكن كانت محفزا قويا للمصريين في الداخل.

وأكد بطرس ان المسؤلين عن الحملة وعدوا باستمرار الاعتماد علي قيادات المصريين في الخارج في العمل الوطني كما ذكر النائب محمود القط ان هناك خطط رئاسية لتفعيل دور المصريين في الخارج.

وعلم الوفد ان كان للقيادات المصرية في الخارج قدمت ما يشبة شكوي عامة أرادوا نقلها للمسؤولين وهي التهميش الواضح من المسؤولين بمصر لقطاع كبير من القيادات المصرية المخلصة والقادرة علي المشاركة الفعالة والدعم.



والجدير بالذكر ان المهندس وسيم بطرس تقدم باقتراح تكوين مجلس رئاسي للمصريين في الخارج يتبع الرئيس مباشرة كما اوضح بطرس انه لدية تصور كامل وخطة دقيقة الي فوائد واهداف هذا المجلس، ووعد المسؤولين بمناقشة المقترح مع المسؤولين ودراسة كيفية تطبيقها.

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