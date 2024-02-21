حلوى صحية.. اصنعي تارت الشوفان بالزبادي اللذيذ

تارت الشوفان بالزبادي من الوصفات الصحية التي يمكنك تحضيرها عند الحاجة لتناول حلوى صحية منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالكالسيوم والألياف المهمة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها وأهم فوائد الشوفان.

تارت الشوفان بالزبادي

فوائد تناول الشوفان

خسارة الوزن

غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تشكل شبكة حول وعاء الطعام وتحدُّ من امتصاص السكريات والدهون، وتؤمن الشبع، وتمتاز بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، فضلاً على غناها بالبروتين: ينصح بالشوفان كجزء من النظام الغذائي الصحي، وللتخسيس أيضاً. قد تودين الإطلاع على فوائد الهريس لخسارة الوزن.

مفيد للأمعاء وسهل الهضم

يجعل محتوى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الشوفان غذاءً قيماً للغاية للجهاز الهضمي والعبور المعوي. في المعدة أولاً، ثم في الجهاز الهضمي، تمتلئ ألياف الشوفان بالماء، وتعزز الشعور بالشبع وتحفز الهضم.

على الرغم من كونه مصدراً للجلوتين، إلا أن الشوفان هو أيضاً من الحبوب سهلة الهضم ويمكن تحمله جيداً إلى حد ما من قبل الأمعاء الحساسة. لأنه على عكس جلوتين القمح، يحتوي الشوفان على نوعين يتم تحملهما بشكل أفضل بشكل عام. وهذا يفسر سبب قدرة بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين على تحمل تناول الشوفان جيداً، على الرغم من أنه ليس منهجياً.

أخيراً، أثبت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يساعد في تقليل التوتر

يساعد الشوفان على تقليل التوتر، وذلك لأنه يفرز هرمون السيروتونين؛ لذا يمكن تناول الشوفان في الليل.

يقلل الإمساك

يعمل الشوفان على تقليل الإمساك عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة، نظرا لأنه يحتوي على الألياف وهو يعمل كملين طبيعي، ويسهل عملية البراز ويحمي الجهاز الهضمي من مشاكل الإمساك المزمن.

طريقة عمل تارت الشوفان بالزبادي

المقادير

- الشوفان : كوب ونصف

- زبادي : كوب

- الموز : 1 حبة (كبير الحجم مقشر)

- العسل : ربع كوب (أبيض)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : رشّة

- الفاكهة المشكلة : كوب (مقطعة مكعبات صغيرة، كيوي، ومانجو، وفراولة، وتفاح، وتوت)

طريقة التحضير

ضعي الموز في وعاء عميق واهرسيه جيداً بواسطة شوكة، ثم أضيفي العسل، والفانيليا، والقرفة، والملح، والشوفان، وقلبي الخليط جيداً حتى يتجانس.

افردي الخليط في قوالب التارت واتركي فراغات في منتصف كل منها.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في الفريزر لحوالي 30 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفريزر وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

أخرجي التارت من الفرن، واتركيه جانباً حتى يرتاح.

وزعي الزبادي في الفراغات، ثم وزعي الفاكهة المشكلة فوق الزبادي وقدميه.