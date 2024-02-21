اعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليه الأزهرية اليوم الأربعاء بدء التسجيل في مسابقة «الأزهري الصغير» لطلاب رياض الاطفال .والتي تقام على مستوى الجمهورية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تهدف للاهتمام بالأطفال دون سن المدرسة لاعتبارها اللبنة الأولى في إعداد النشء.

وأعلن الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء التسجيل في المسابقة على أن يكون التقدم للمسابقة إلكترونيًّا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن عنه على بوابة الأزهر، على أن يتم التقديم عن طريق مسؤول التحول الرقمي بالمعاهد الأزهرية (العادية، والنموذجية عربي ولغات، والخاصة)، أو ولي أمر الطفل، شريطة ألّا يتقدم الطالب لمستويين مختلفين في العام ذاته.

وأوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن المسابقة تهدف إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، بما يتناسب مع عراقة المؤسسة الأزهرية ودورها في خدمة كتاب الله عز وجل وبناء عقلية وشخصية الطفل الأزهري.

واكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، أن مستويات المسابقة المستوى الأول: حفظ أكثر من (3) أجزاء، تتضمن أجزاء: (عم وتبارك وقد سمع) بالإضافة إلى 20 حديثًا...والمستوى الثاني: حفظ (3) أجزاء، (عم وتبارك وقد سمع) بالإضافة إلى 15 حديثًا.والمستوى الثالث: حفظ (جزأين) هم (عم وتبارك) بالإضافة إلى 10 أحاديث.

والمستوى الرابع: حفظ جزء (عم) بالإضافة إلى 5 أحاديث.

وجوائز المسابقة المستوى الأول: تتراوح الجوائز من الأول إلى العاشر من (4000 جنيه إلى 1300 جنيه). والمستوى الثاني: الجوائز من الأول إلى العاشر (2000 جنيه).والمستوى الثالث: الجوائز من الأول إلى العاشر (1500 جنيه).والمستوى الرابع: الجوائز من الأول إلى الخامس (1200 جنيه).

بالإضافة إلى تكريم عدد (65) طالبًا حاصلين على درجات أقل من الأوائل، ويتم المفاضلة بينهم بالأعلى درجة في تقييم التصفيات النهائية، وفي حالة التساوي يتم المفاضلة بالأصغر سنًّا، بمعدل (20 طالبًا بالمستويات الثلاثة الأولى و5 طلاب بالمستوى الرابع) ويصرف لهم مبلغ 500 جنيه مكافأة.