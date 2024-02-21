الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد الطفلة أمل الدر يُبكي منصة أكس والرواد: كل ملامحك كالجنة

الطفلة أمل الدر
الطفلة أمل الدر

استشهدت الطفلة اللبنانية الجنوبية أمل حسين الدر، في غارة إسرائيلية معادية بصواريخ أميركية على المشاع في المنصوري.

وانتشر هشتاج أمل الدر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الرواد صور الطفلة وقال حساب عبر منصة أكس : " تشبهين الجنوب، كل ملامحك شبيهة الجنة" وقال آخر: " لم نعرفهم ولكن كأنهم خرجوا من بيوتنا جميعاً".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطفلة أمل الدر، من مواليد العام 2017، أي تبلغ من العمر 7 سنوات، وقد فارقت الحياة أيضاً مع سيدة أخرى، والتي استشهدت بالضربة نفسها.

 

كما سقط عدد آخر من الضحايا في القصف الذي طال المنصوري، وقد جرى نقلهم بواسطة فرق الإسعاف إلى المستشفيات.

 

 

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