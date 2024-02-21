أول إجراء قضائي حول بائع لحيازته مليون قطعة ألعاب نارية

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس بائع، لاتهامه بحيازة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية، بقصد الاتجار فى منطقة الجمالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم زاول نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية واتخذ من مخزن "ملكه" فى دائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 110 كراتين ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام" بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع إبتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.